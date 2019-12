Clima: Greenpeace attacca Green Deal Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 12 DIC - Una trentina di attivisti di Greenpeace sono saliti questa mattina sopra il palazzo del Consiglio europeo a Bruxelles, l'Europa Building, dispiegando alcuni striscioni raffiguranti delle fiamme e la scritta 'Climate Emergency'. L'Ong ambientalista ha agito per manifestare contro il nuovo Green Deal svelato ieri dalla Commissione Ue, giudicato ambizioso ma incompleto, a poche ore dall'avvio del vertice dei leader Ue chiamati a discutere la strategia per portare l'Europa alla neutralità climatica entro il 2050. I militanti di Greenpeace sono arrivati sopra un vecchio camion dei pompieri per ingannare la sicurezza, già schierata in vista del vertice Ue, hanno quindi scalato l'architettura metallica dell'edificio e srotolato i loro striscioni - che ricreavano l'effetto di un incendio - su una parete del palazzo. La polizia belga, con l'aiuto dei pompieri, è intervenuta evacuando l'edificio ed arrestando una ventina di manifestanti.