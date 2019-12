Dda Firenze, droga da Albania, arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - Sono nove i destinatari di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione antidroga 'Sabbia 2' della Dda di Firenze su un traffico di marijuana e cocaina dall'Albania all'Italia condotta dai carabinieri. Complessivamente, sono sei le persone arrestate al momento, cinque in carcere e uno ai domiciliari. Ancora ricercati un italiano destinatario di misura di custodia cautelare in carcere e due albanesi, destinatari di obbligo di dimora. Le indagini hanno permesso di svelare un traffico di droga realizzato da cittadini albanesi nella provincia di Firenze, con il coinvolgimento di un soggetto contiguo alla 'ndrangheta originario della provincia di Vibo Valentia: Valerio Navarra, che gestiva una pizzeria a Montecatini Terme (Pistoia) come attività di copertura e contemporaneamente intratteneva nell'interesse della 'ndrangheta rapporti criminali con trafficanti albanesi. La droga, trasportata via mare dall'Albania, veniva sotterrata lungo le coste della Puglia e poi trasportata in Toscana.