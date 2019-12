Francia: ottavo giorno di scioperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 12 DIC - Mentre il capo degli "cheminots" del sindacato CGT, Laurent Brun, annuncia che non ci sarà alcuna tregua a Natale se il governo non ritira la riforma delle pensioni, gli scioperi bloccano per l'8/o giorno consecutivo la Francia. Una manifestazione è in programma oggi pomeriggio a Parigi, nella centralissima place de la Republique. Manifestanti stanno bloccando già questa mattina il porto di Le Havre, nel nord. Nei trasporti pubblici, la situazione non è mutata rispetto a ieri: circola un treno ad alta velocità su 4, stessa proporzione per i treni di banlieue e gran parte delle linee della metropolitana parigina sono chiuse. Soltanto il 40% degli autobus sono in servizio. Le Havre, primo porto francese per il traffico di container e città dove è eletto in Parlamento il premier Edouard Philippe, è bloccata da un migliaio di persone che occupano diverse rotatorie. Si tratta di militanti o aderenti della CGT che protestano contro la riforma delle pensioni. L'intera attività portuale è bloccata.