Lite 'social' teenager finisce in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MODENA, 12 DIC - È iniziata sui social come una banale lite tra teenager ma poi il diverbio si è trasformato in uno scontro reale in strada, con tanto di aggressione che ha mandato all'ospedale una delle due quattordicenni coinvolte. L'episodio, riporta il Resto del Carlino, è avvenuto ieri a Modena. La 'scintilla' su una chat di Instagram dove le due ragazzine si sarebbero scambiate offese. Successivamente le protagoniste della vicenda si sono date appuntamento al parco Novi Sad, vicino al centro storico di Modena, dove una delle due avrebbe aggredito l'altra. Il tutto di fronte a coetanei che invece di fermarle avrebbero cominciato a fare il 'tifo' per una o l'altra. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, una delle 14enne è stata accompagnata dal 118 all'ospedale: ha riportato ecchimosi, graffi e una contusione a una spalla. L'eventuale denuncia a seguito dell'accaduto sarà a discrezione dei genitori.