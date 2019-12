© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Non siamo qui per firmare nulla perché come anche da risoluzione del Parlamento noi puntiamo ancora a migliorarlo su aspetti per nulla secondari come le Cacs. Ci lavoreremo". Lo dice il premier Giuseppe Conte al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo.