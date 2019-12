Migranti: trafficanti Italia-Grecia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LECCE, 12 DIC - Una vasta operazione è in corso nel Salento ed in Grecia contro due cellule criminali, una italiana ed una greca specializzate nel traffico di migranti, che hanno permesso negli ultimi mesi l'arrivo in Italia di centinaia di migranti costretti pagare almeno 6 mila euro pro-capite. Complessivamente sono 13 le persone arrestate (7 in Italia e 6 in Grecia) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla Dda di Lecce e in seguito a provvedimenti restrittivi dalla Procura di Atene. L'operazione, denominata 'Sestante', è condotta con oltre 100 militari del comando provinciale di Lecce e dello Scico della Gdf, in sinergia con la polizia e la guardia costiera greche. I militari hanno ricostruito i vari passaggi dei cosiddetti "sbarchi fantasma" tra trafficanti, scafisti e reclutatori.