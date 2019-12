© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovra. Dopo una lunga maratona notturna durata quasi 14 ore i senatori hanno votato il mandato al relatore: il testo passerà all'esame dell'Aula. Secondo il timing fissato al momento, l'approdo della legge di bilancio in Assemblea è previsto per oggi e l'ok di Palazzo Madama per domani ma sarà una conferenza dei capigruppo a definire il calendario dei lavori e non è escluso un rinvio.