Piazza Fontana, corteo a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Anche i collettivi studenteschi, con i centri sociali, le sigle della sinistra, il comitato Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale stanno sfilando per ricordare i 50 anni dalla strage di piazza Fontana. Il corteo è partito simbolicamente da piazza Cavour, a poche centinaia di metri dalla Questura dove ha perso la vita cadendo da una finestra il ferroviere anarchico, Giuseppe Pinelli, innocente accusato in un primo momento ingiustamente della strage. In testa al corteo lo striscione con la scritta "Strage di Stato, mano fascista. Milano non dimentica", accanto quello degli studenti antifascisti "50 anni di bugie". Il corteo, a cui partecipano alcune centinaia di persone, sfila da piazza Cavour verso piazza Fontana e ricorderà anche Saverio Saltarelli, militante del Partito comunista internazionalista morto durante una manifestazione nel 1970, sfilando nella via dove è stata posta la lapide in suo ricordo.