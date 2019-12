© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRESCIA, 12 DIC - Stati individuati e recuperati i quattro escursionisti che erano dispersi da questa mattina sul monte Pizzocolo in provincia di Brescia. Si tratta di un gruppo di Ravenna composto da due uomini e due donne, due diciottenni un diciannovenne e una quarantaduenne, che si erano persi. Le loro condizioni di salute sono ritenute buone, solo per uno dei coinvolti è stato necessario il ricovero in ospedale per un principio di ipotermia.