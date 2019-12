Sequestrato mercatino Natale p.za Navona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - La Polizia Locale di Roma Capitale ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti dei banchi alla manifestazione di piazza Navona a Roma, che anche quest'anno si stava svolgendo in occasione delle feste natalizie. Alla base del provvedimento ci sono violazioni della normativa sulla sicurezza, con gravi rischi per i lavoratori ed i visitatori. A seguito dei controlli, sono emerse violazioni rispetto al piano di sicurezza della manifestazione che hanno portato alla chiusura dell'evento con il sequestro dei banchi. Denunciato il responsabile tecnico che ne aveva certificato la regolarità. Durante gli accertamenti sono stati riscontrati, inoltre, diversi illeciti su dieci attività. I controlli sono stati svolti su 32 banchi. I caschi bianchi hanno rilevato il mancato rispetto della normativa europea sull'omologazione di 600 giocattoli, posti sotto sequestro. La struttura al centro della piazza era priva del certificato di prevenzione incendi e degli estintori. In totale elevate 30mila euro di sanzioni.