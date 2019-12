Venezia:Brugnaro,domande danni per 15mln

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 12 DIC - Sono già circa 3mila le domande presentate a Venezia dai cittadini allo sportello del Commissario straordinario per ottenere il rimborso dei danni causati dall'acqua alta eccezionale del 12 novembre scorso. Lo ha reso noto il sindaco, e commissario per l'emergenza, Luigi Brugnaro. "Attualmente ammontano ad una quindicina di milioni le richieste dei privati", ha aggiunto Brugnaro, rilanciando poi il tema principale per Venezia, quello delle manutenzioni ordinarie di case ed edifici, non più fatte da 10 anni. "Noi - ha ricordato - abbiamo chiesto all'ultimo Comitatone un miliardo e mezzo, in dieci anni. Sono 150 milioni l'anno che servono proprio per rifinanziare le manutenzioni ordinarie che da oltre 10 anni non vengono più fatte a Venezia".