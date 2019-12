Albero su auto a Perugia, un ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - Un automobilista è rimasto ferito, oggi pomeriggio a Perugia, in seguito alla caduta di un albero - a causa del forte vento - sull'auto nella quale si trovava. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale con un codice giallo di media gravità, per i traumi riportati agli arti. E' successo in località San Fortunato della Collina, lungo la strada Marscianese. Sono numerosi gli interventi del 118 e dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti e altri cittadini danneggiati dalle intemperie. Disagi si sono registrati in tutta l'Umbria a causa del maltempo e in particolare per le tempeste di vento e pioggia che hanno interessato alcune località in entrambe le province. I vigili del fuoco segnalano diversi alberi e rami pericolanti. Sono "incessanti", secondo quanto riferito, le chiamate ai centralini. Al comando provinciale di Perugia sono stati accavallati i turni di presenza dei vigili in servizio, per fare fronte alle diverse segnalazioni.