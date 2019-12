Allerta in Sardegna per tempesta vento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - La Sardegna sferzata dal vento. La Protezione civile regionale ha prorogato sino alle 18 di sabato 14 dicembre l'allerta meteo per l'intensificarsi del vento che raggiungerà raffiche di tempesta, localmente anche violenta. Coinvolta in particolare la parte settentrionale e orientale dell'Isola. Contestualmente sono previste mareggiate lungo le coste esposte. Il peggioramento è causato dall'ingresso di aria polare sull'Europa centro-occidentale, un sistema depressionario che investe in pieno il Mediterraneo centrale.