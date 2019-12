Francia: sciopero trasporti, nono giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 13 DIC - "La RATP consiglia ai viaggiatori di non scendere alla stazione di Chatelet": questo annuncio dell'azienda che gestisce la metropolitana parigina risuona ormai da qualche giorno ma oggi la misura prudenziale - troppa folla nello snodo centrale del metrò - non è stata osservata e si sono registrate scene di caos impressionante. Alla 9/a giornata consecutiva di sciopero dei trasporti, il dato emergente è l'esasperazione dei parigini e soprattutto dei lavoratori che risiedono in banlieue e che non riescono ad arrivare al lavoro. Molti gli esercizi commerciali e gli uffici chiusi o aperti con personale ridotto. Pesante la situazione di hotel e ristoranti, che lamentano già un calo del 30% delle presenze nella prima settimana di scioperi e temono un tracollo nella settimana prima di Natale.