In Gb trionfa Johnson, 368 seggi a 191

(ANSA) - LONDRA, 13 DIC - Trionfo a valanga per Boris Johnson: il voto delle elezioni britanniche, secondo l'exit poll di Ipsos Mori diffuso dalla Bbc, assicura una larga maggioranza assoluta Tory alla prossima Camera dei Comuni inseguita dal primo ministro per sigillare la Brexit e portare formalmente il Regno Unito fuori dall'Ue il 31 gennaio. Secondo questi dati, il partito conservatore ha incassato 368 seggi su 650, mentre al Labour di Jeremy Corbyn ne vengono attribuiti solo 191 (peggio delle attese) e all'intero fronte pro referendum bis 260 circa. Per i risultati ufficiali, e la proclamazione dei deputati prescelti nei 650 collegi uninominali del Regno per sedere nella prossima Camera dei Comuni, si dovrà attendere l'alba e oltre. Londra vola verso la Brexit e la sterlina è in netto rialzo.