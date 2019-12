Repubblicani, Trump non sarà rimosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 13 DIC - "Tutti sappiamo come andrà a finire. Non c'e' alcuna chance che il presidente Trump sia rimosso dal suo incarico": parola del leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, in una intervista a Fox News mentre in commissione giustizia alla Camera si attende l'ok della maggioranza democratica all'impeachment, dopo una maratona di quasi 15 ore di dibattito. McConnell ribadisce come al Senato il fronte repubblicano è compatto attorno al presidente.