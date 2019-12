Sardine: sbarcano a Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 13 DIC - Sbarcano anche a Venezia gli aderenti al movimento delle sardine che si sono dati appuntamento davanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. Attese in migliaia, almeno così prospettava il tam-tam sui social, in realtà sono giunte in centinaia complice un maltempo inclemente con pioggia, freddo e la minaccia (sventata) dell'acqua alta. L'appuntamento è stato l'occasione per passare idealmente il testimone al raduno ben più importante atteso domani a Roma. Giovani ma non solo a Venezia, hanno detto 'no' ad ogni simbolo politico scegliendo gli ormai tradizionali simboli con scritte e tante sardine di carta, accompagnate dal canto di 'Bella ciao'. I temi quelli costanti: rispetto della Costituzione su tutti. E poi meno partiti che urlano, più rispetto delle persone per dare credibilità ad una politica - hanno detto - che è alla deriva tra populismo, aggressività e rabbia.