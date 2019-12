Unitalsi inaugura a Roma 'Casa Amelia'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - È la terza nella Capitale e si chiama "Casa Amelia": composta da due stanze ampie attrezzate con servizi, è l'ultima nata a Roma delle case di accoglienza legate al Progetto dei Piccoli dell'Unitalsi. Il progetto si rivolge a tutta la famiglia e da oltre 17 anni l'Unitalsi lo realizza accogliendo le famiglie costrette a stare lontano da casa, anche per lunghi periodi, a causa della degenza dei propri figli nei centri ospedalieri pediatrici del nostro Paese. Il taglio del nastro di Casa Amelia, in via Pineta Sacchetti, di fronte al Policlinico Agostino Gemelli a Roma, è avvenuta per mano del presidente nazionale Antonio Diella, di Maria Pia e Sergio Mazzitelli, sorella e figlio di Amelia. La struttura è dedicata ad Amelia Mazzitelli, scomparsa all'inizio di quest'anno in pochi mesi a causa di una grave malattia.