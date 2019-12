Corea Nord: effettuato 'test decisivo'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 14 DIC - La Corea del Nord ha effettuato un altro "test decisivo" alla base di lancio satellitare di Sohae, nel nord-ovest del Paese, al confine con la Cina. Lo riferisce la Kcna. La Corea del Nord ha effettuato "con successo un altro test decisivo" al suo sito di lancio di razzi di lungo raggio di Sohae, utile "a rafforzare "la sua affidabilità di deterrenza nucleare strategica". Le operazioni si sono tenute "al Sohae Satellite Launching Ground dalle 22:41 alle 22:48 del 13 dicembre (14:41 e 14:48 in Italia, ndr)", ha affermato un portavoce della National Academy of Defence Science in una nota rilanciata dalla Kcna. L'annuncio è maturato nel mentre Pyongyang continua a premere sull'amministrazione Usa per la svolta negoziale in vista della scadenza di fine anno, superata la quale, in assenza di novità, il leader Kim Jong-un potrebbe prendere iniziative di diverso tipo sulla moratoria volontaria sui test nucleari e di missili.