Emergenza occupazione in Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 14 DIC - Il governo argentino ha deciso di dichiarare attraverso un decreto l'emergenza occupazionale alla luce del fatto che nel secondo trimestre di quest'anno il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 10,6%, con un aumento dell'1% rispetto ad un anno fa. In caso di licenziamento senza giusta causa, indica l'agenzia di stampa statale Telam, i lavoratori colpiti avranno diritto a ricevere il doppio dell'indennità corrispondente prevista dalla legislazione vigente. La situazione è considerata particolarmente preoccupante per quanto riguarda i lavoratori giovani, il cui tasso di disoccupazione è del 18% per gli uomini e del 23% per le donne. Inoltre la dinamica del lavoro dipendente ufficialmente registrato nel settore privato mostra secondo i dati disponibii una netta flessione. Nel periodo settembre 2018-2019, infatti, 139.000 lavoratori sono usciti dal mercato del lavoro.