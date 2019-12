Iran: petizione di cineasti e artisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Diversi cineasti e artisti iraniani, tra i quali il regista due volte premio Oscar Asghar Farhadi, hanno fatto circolare una petizione in cui denunciano la repressione delle manifestazioni del mese scorso nella Repubblica islamica, scatenate dall'aumento dei prezzi della benzina. "Le immagini di giovani uccisi, di donne e uomini feriti, di madri e padri disperati sono davanti agli occhi di tutti noi", affermano i firmatari dell'appello. Secondo Amnesty International i morti accertati sono almeno 208. Ma l'Alto commissario per i diritti umani dell'Onu, Michelle Bachelet, afferma che le vittime potrebbero essere anche "il doppio". Il testo della petizione è stato diffuso da Parisa Nazari, presidente dell'Associazione culturale italo-iraniana Alefba, che in collaborazione con l'Associazione Italiana Cultura e Sport (Aics) organizzerà il 19 dicembre presso la Casa del Cinema di Roma la proiezione del docufilm 'Tales' (Racconti) di Rakhshan Banietemad.