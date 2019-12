Sardine: fonti della questura: 35mila in piazza a Roma

Sono circa 35mila i partecipanti in piazza oggi a Roma per la manifestazione delle Sardine. Lo si apprende da fonti della questura.

«Delusi dall’attuale panorama politico», fiduciosi in una «rinascita». E’ quello che raccontano di sè alcune delle persone scese in piazza San Giovanni con le Sardine.

«Siamo dei vecchi piazzaioli venuti appositamente da Firenze. Finalmente dopo diversi anni sembra si stia muovendo qualcosa. I 5 stelle ci avevano provato ma hanno avuto un atteggiamento molto protestatario e poco propositivo. Anche un certo Pd è stato troppo di destra», dice Adriano un signore che si definisce «di sinistra». «Il popolo sta gridando a gran voce che non sta con Salvini, e i partiti che stanno al Governo non sono una risposta», afferma Patrizia di Roma. «E' una risposta di fronte a una politica che non soddisfa più. Forse, proprio forse, prima di loro c'erano i 5 stelle. Comunque la politica ci ha deluso. Questi ragazzi sono una rinascita. Ci fanno capire che qualcosa si muove», affermano Bruna, Adriana e Marina dai Castelli Romani.

«E' importante che ci sia questa contronarrazione dopo 18 mesi di narrazione di una Italia di ultradestra. Il fatto che parta dai giovani è importante. Siamo deluse dalla politica», affermano Beatrice e Giulia.

