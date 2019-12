Sisma in Albania: 17 ordini di arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TIRANA, 14 DIC - Scattano i primi arresti per i danni provocati in Albania dal potente terremoto dello scorso 26 novembre, in cui hanno perso la vita 51 persone. Su ordine della procura di Durazzo, la polizia ha fatto sapere oggi di aver fermato 9 persone, tra imprenditori edili, funzionari dell'amministrazione locale e tecnici. Altre 8 sono ricercate. Le accuse nei loro confronti variano dall'abuso d'ufficio all'omicidio per irregolarità nella costruzione delle abitazioni e degli alberghi crollati a Durazzo, provocando la morte di 23 persone, tra cui anche bambini. Indagini sono state avviate anche a Tirana e Thumane, località a circa 20 chilometri a nord della capitale, dove a seguito del crollo di due palazzi sono morte 26 persone.