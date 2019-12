Impeachment: valanga spot conservatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 15 DIC - Offensiva dei repubblicani contro l'impeachment: nel mirino i 'Dirty 30', i 30 democratici alla Camera eletti nei distretti dove Donald Trump ha vinto nel 2016. Diversi gruppi conservatori hanno lanciato un'ondata di spot televisivi e su Facebook per mettere sotto pressione i deputati democratici chiamati mercoledì a votare sull'impeachment del presidente. Parlando di "caccia alle streghe" della "sinistra radicale", gli spot puntano a spingere gli elettori a fare pressione sugli eletti affinché non sostengano l'impeachment, pena la mancata rielezione a novembre. "Telefonate ininterrottamente, twittate, dite loro di non appoggiarlo altrimenti ve ne ricorderete in novembre" twitta Donald Trump Jr, il figlio del presidente.