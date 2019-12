Malan, Sardina con hijab vicina ai terroristi di Hamas

«La giovane donna che ha parlato stretta nell’hijab all’evento delle 'sardinè in piazza San Giovanni è Nibras (non Nibran come scritto da alcuni giornali) Asfa, moglie di Sulaiman Hijazi, con il quale non manca occasione di manifestare piena solidarietà di intenti. Hijazi si dichiara, nel suo stesso profilo Facebook, esponente di Hamas, l'organizzazione palestinese considerata terroristica, tra gli altri, da Unione Europea, Stati Uniti, Australia, Giordania, Giappone e Regno Unito, che ha l’obiettivo di distruggere lo Stato d’Israele, considerando 'territorio occupatò ogni centimetro dello stato ebraico». Lo afferma Lucio Malan, vice capogruppo vicario dei senatori di Forza Italia.

«Sulaiman Hijazi è esponente di rilievo dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSPP) Onlus, il cui logo - prosegue Malan - è una mappa della Palestina che copre totalmente lo Stato di Israele di cui evidentemente auspica la cancellazione. ABSPP ha organizzato il Festival della Solidarietà Palestinese a Milano, Brescia e Verona nell’aprile 2017, dove, tra gli altri, è intervenuto Mohammad Moussa Al Sharif, teologo islamico saudita che ha difeso i matrimoni con bambine sotto i 14 anni e accusato cristiani, atei e fornicatori di essere una minaccia ai diritti umani. La stessa Nibras Asfa, definisce su facebook Israele ' uno stato nazi-fasci-sionistà che pratica la pulizia etnica. E’ gravissimo che le 'sardinè diano ampio spazio a questa donna, dopo aver proposto di abolire l'odio e la violenza, fisica e verbale, dalla politica».