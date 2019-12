Maltempo, giù tratto mura Montefioralle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GREVE IN CHIANTI (FIRENZE), 15 DIC - Una piccola porzione delle mura medioevali del Castello di Montefioralle, nel comune di Greve in Chianti, è crollata questa notte, probabilmente a causa delle piogge delle ultime settimane. Lo rende noto l'amministrazione comunale spiegando di aver chiuso al traffico di auto e pedoni la piccola strada interessata dal crollo. A cedere una sezione dell'antico muro a secco, di proprietà privata, che costeggia il Castello. "Abbiamo contattato immediatamente il proprietario - spiega il sindaco Paolo Sottani - che si attiverà nel più breve tempo possibile, nel frattempo siamo intervenuti chiudendo la strada. I percorsi alternativi sono la strada vicinale per gli abitanti di Montefioralle, per tutti gli altri la strada comunale di Zano San Cresci. Domani procederò con un'ordinanza per il ripristino del muro come atto di somma urgenza. Si prega di fare la massima attenzione, considerate le dimensioni molto ridotte del tracciato che attraversa anche una parte dell'abitato".