Soro, privacy per governo tecnologia

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La protezione dei dati personali "è il terreno elettivo per saggiare la tenuta del diritto rispetto alla tecnica e riportare l'uomo al centro dello sviluppo tecnologico". E' quanto sottolinea il Garante per la privacy Antonello Soro nella prefazione dell'edizione 2020 del manuale operativo sulla protezione dei dati, a cura di Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, che sarà presentato domani a Roma (ore 16, sala Marconi del Cnr). Il nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dati, dunque - secondo Soro - rappresenta "un grande passo avanti nella direzione di un governo equilibrato delle innovazioni tecnologiche che hanno profondamente modificato la nostra società. Ma il successo di questa 'scommessa' dipenderà dalla sua tenuta sociale, dalla sua capacità di divenire cioè forma e regola dell'agire di cittadini, amministrazioni, imprese".