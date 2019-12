© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Elezioni subito in Valle D'Aosta, i cittadini non meritano che si perda altro tempo. La Lega è pronta e chiama a raccolta tutti i Valdostani di buona volontà per restituire onore, dignità e trasparenza alle Istituzioni": così il segretario della Lega Matteo Salvini alla vigilia del consiglio regionale che si riunisce questa mattina.