Bercow grida 'ordine!' da Fazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 16 DIC - E' rimbalzata sulla Bbc l'ospitata di ieri in Italia dell'ex speaker della Camera dei Comuni britannica, John Bercow, invitato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. Bercow - dimessosi dall'incarico il mese scorso dopo 10 anni di presidenza pittoresca e controversa, fra cravatte colorate, procedure per rallentare la Brexit e richiami perentori alla disciplina in aula al grido di 'order, ordeeeeer!' - è ormai fuori dai giochi della politica attiva. Almeno per il momento. Ma continua a imperversare sui media. A incuriosire i britannici della sua performance in Italia è stato in particolare il momento in cui - di fronte a Fazio e a Luciana Littizzetto e dopo aver mostrato un paio di cravatte arcobaleno - l'ex speaker ha accettato di esibirsi nel suo pezzo forte anche in italiano: urlando ovviamente, al pubblico della trasmissione Rai, "ordine, ordineeee!".