Cartello 'no elemosina' fuori da chiesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA)- BUSTO ARSIZIO (VARESE), 16 DIC - "Se vuoi praticare la carità cristiana, evita l'accattonaggio". Recita così un manifesto affisso dai Frati fuori dalla parrocchia del Sacro Cuore di Busto Arsizio (Varese), nelle scorse ore. "Che il signore ti dia pace", conclude il messaggio, a quanto emerso diretto a chi chiede l'elemosina ai fedeli, per poi non avere la capacità di gestire il denaro. Fonti della curia riferiscono che l'iniziativa, seppur passibile di critiche, è stata decisa dal parroco per invitare le persone in difficoltà a frequentare la chiesa e rivolgersi alle associazioni per ottenere sostegno ed aiuto.