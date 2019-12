© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Se confermo che sono pronto a staccare la spina al governo? Ci mancherebbe, sono qui per lavorare e dare una prospettiva migliore al paese, non per staccare la spina". Lo dice il premier Giuseppe Conte rispondendo a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'oro al Coni.