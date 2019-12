Deputate turche contro i femminicidi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 16 DIC - Dopo le piazze di mezzo mondo, la performance virale "Il violentatore sei tu", lanciata dal gruppo di femministe cilene Lastesis, approda anche nel Parlamento turco. A rappresentarla sono state alcune deputate di opposizione, che hanno intonato la canzone e battuto ritmicamente le mani sui tavoli per protestare contro la violenza sulle donne e i femminicidi all'arrivo in aula sabato sera del ministro dell'Interno Suleyman Soylu, cui rimproveravano tra l'altro che analoghi flashmob in piazza erano stati dispersi con la forza dalla polizia a Istanbul, con diverse attiviste fermate. Secondo la piattaforma 'Fermiamo i femminicidi', dall'inizio del 2019 le donne uccise in Turchia sono state almeno 406, in aumento rispetto alle già drammatiche cifre degli anni passati.