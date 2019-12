Hong Kong: polizia, 6.105 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 16 DIC - La polizia di Hong Kong ha riferito di aver finora arrestato 6.105 persone dal 9 giugno, giorno d'inizio delle proteste contro la legge sulle estradizioni in Cina. In base a un tweet postato sul suo account ufficiale, il dato include 2.430 studenti, il 40% circa del totale. Il trend mostra un aumento preoccupante delle giovani generazioni coinvolte. Per questo, la polizia - si legge in un altro tweet - dovrebbe mettere in guardia contro l'incitamento dei giovani studenti "a commettere atti violenti".