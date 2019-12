Istat: sono più gli italiani che migrano all'estero che gli africani che arrivano

Aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero, diminuiscono invece gli immigrati dall’Africa verso l’Italia. A rivelarlo sono i dati dell’Istat Nel 2018 le cancellazioni anagrafiche per l’estero (emigrazioni) sono 157 mila (+1,2% sul 2017). Di queste, quasi tre su quattro riguardano emigrati italiani (117 mila, +1,9%). Le iscrizioni anagrafiche dall’estero (immigrazioni) sono circa 332 mila, per la prima volta in calo rispetto all’anno precedente (-3,2%). In tutto sono 816mila gli italiani trasferiti all’estero negli ultimi 10 anni.

