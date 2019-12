Cina: in servizio la seconda portaerei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 17 DIC - La seconda portaerei cinese, la prima 'made in China', è entrata ufficialmente in servizio oggi con una cerimonia tenuta a Sanya, sull'isola meridionale di Hainan, sotto la guida del presidente Xi Jinping, a capo della Commissione centrale militare. La Type-001A, il nome in codice della nave durante la costruita nei cantieri di Dalian, è stata battezzata col nome di Shandong, dall'omonima provincia, ha riferito la tv pubblica Cctv. La Liaoning, la prima portaerei realizzata su uno scafo di fabbricazione sovietica, è in servizio dal 2012.