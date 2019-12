Cucinelli, monaci tornino centro Norcia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 DIC - "Spero nel ritorno dei monaci in piazza San Benedetto, la loro presenza è l'essenza dello spirito benedettino che si percepisce a Norcia": ad auspicarlo è stato l'imprenditore Brunello Cucinelli nel corso della presentazione dello stato di avanzamento dei progetti di ricostruzione di alcuni edifici pubblici della città lesionati dal sisma. Dopo il terremoto del 30 ottobre 2016, la comunità monacale, ora guidata dal priore padre Benedetto Nivakoff, si è trasferita a San Benedetto in Monte, a circa due chilometri dal centro della città e qui sono iniziati i lavori per realizzare il nuovo monastero che dovrebbe sorgere in circa tre anni. I locali di quello antico, a ridosso della Basilica di San Benedetto, sono invece in mano alla diocesi di Spoleto-Norcia che ne deteneva da sempre la proprietà. L'auspicio di Cucinelli è di "tornare ad ascoltare, passando per piazza San Benedetto, le loro liturgie, i loro canti". "Avvertire lo spirito della loro presenza" ha concluso l'imprenditore. (ANSA).