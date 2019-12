Gessica Notaro: 'Bene l'intervento all'occhio. Ora spero nel trapianto della cornea'

«E' andato tutto bene. Grazie per tutto l’affetto che come sempre mi dimostrate». Così Gessica Notaro, showgirl sfregiata con l’acido, rassicura dopo l'intervento all’occhio lesionato a cui ieri è stata sottoposta all’ospedale Bufalini di Cesena.

«Questo piccolo intervento - spiega in un post su Fb in tarda serata - consisteva nel separare le palpebre cucite due anni fa per poter aprire l’occhio e controllare che la mucosa cucita sulla cornea stesse svolgendo al meglio la sua funzione. Dolore? Un pochino sì. Le palpebre si sono unite tra loro e quindi mi hanno dovuto effettuare un taglio vero e proprio. Diciamo che erano meglio un cappuccino e una brioche. Per fortuna i miei dottori del Bufalini sono bravissimi e hanno gestito la situazione nel migliore dei modi». Ad oggi «dicono che l’occhio strutturalmente sta bene (almeno così sembra per ora) e per poterlo recuperare a livello funzionale e quindi visivo dovrò aspettare ancora un pò di tempo e pregare che il prossimo trapianto di cornea vada bene».

«Detto ciò, finito l’intervento, sono tornata a casa e mi sono fatta portare un bel piatto di sushi. Mica male, no?», ha concluso.