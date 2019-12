© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - La polizia ha sparato gas lacrimogeni sui dimostranti che protestano contro la legge di cittadinanza a New Delhi. Lo riferisce la Pti, precisando che gli agenti sono entrati in azione dopo una sassaiola da parte dei manifestanti. Nella capitale si registrano difficoltà per la chiusura di alcune stazioni e arterie stradali.