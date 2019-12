Minaccia morte moglie e si barrica,preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VICOPISANO (PISA), 17 DIC - Paura a Vicopisano la scorsa notte per una violenta lite familiare tra un 30enne e la moglie che si è conclusa senza gravi conseguenze dopo un lungo negoziato durato tre ore tra i carabinieri e l'uomo. All'alba il 30enne si è consegnato spontaneamente ai militari. L'uomo, di origine marocchina, è stato arrestato per danneggiamento, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 quando i vicini, svegliati e terrorizzati dalle urla udite provenire dall'appartamento, hanno avvertito subito i carabinieri che si sono precipitati sul posto. Il 30enne, che era armato di coltello, allora si è barricato in casa minacciando di morte la moglie e soltanto verso le 6.30 si è arreso consegnandosi ai militari. La donna, che non presentava ferite importanti, è stata affidata alle cure del personale del 118 mentre il marito è stato preso in consegna dai carabinieri.