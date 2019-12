Sassoli a festa Tricolore Reggio Emilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 17 DIC - Sarà il presidente del parlamento europeo David Sassoli l'ospite della festa del tricolore di Reggio Emilia che, il 7 gennaio, festeggerà il 223/o anniversario della bandiera italiana. La festa del 2020 sarà dedicata in particolare ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, legando così due degli aspetti per i quali la città è nota in Itala e nel mondo. Fra gli ospiti della cerimonia, che dopo il momento istituzionale in piazza e in Comune si sposterà al teatro Valli, ci saranno anche lo storico Alberto Melloni, la presidente della fondazione Reggio Children Carla Rinaldi, Bryan Mc Cormack, fondatore dell'associazione no profit Yesterday-Today-Tomorrow, attivista dei Diritti umani e artista internazionale e Stefania Giannini, vice direttore generale Unesco per l'Educazione.