Slitta seduta commissione banche

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Slitta la seduta della commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche in calendario per giovedì alle 9. All'ordine del giorno della riunione era prevista l'elezione del presidente, del vicepresidente e dei segretari. "La conferenza capigruppo del Senato ha convenuto di rinviare ad altra data, previa intesa con la Camera, la votazione per la costituzione delle commissioni sulle banche e su Forteto", ha annunciato il vicepresidente di Palazzo Madama Roberto Calderoli in Aula al Senato.