Direzione: personale non sentito insulti

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Sui presunti insulti a sfondo razzista al pronto soccorso dell'ospedale di Sondrio subiti da una donna nigeriana che aveva perso la figlia di cinque mesi la direzione sanitaria dell'ospedale afferma che "le frasi riportate da Francesca (la ragazza che le ha rese note anche su Facebook ndr) non possono essere né confermate, né smentite. Il personale in servizio non le ha assolutamente sentite". "E' certo, invece - spiegano i responsabili all'ANSA - che l'assistenza e la cura nei confronti della famiglia e della loro figlioletta sono state massime".