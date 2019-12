© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge sulla scuola in Aula al Senato. Il testo non è stato modificato durante l'esame in commissione a Palazzo Madama, dove è in seconda lettura. Oggi si terrà la discussione generale mentre il voto è previsto per domani.