L'Eliseo apre a modifiche sulle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 18 DIC - Un eventuale "miglioramento" della riforma pensionistica "è possibile", in particolare, intorno alla controversa questione dell'"età di equilibrio" a 64 anni, 'linea rossa' dal sindacato riformista Cfdt: è quanto affermano fonti dell'Eliseo, aggiungendo che il premier, Edouard Philippe, ha il "pieno sostegno del presidente che segue attentamente le cose". In questi giorni, Macron si è fatto particolarmente discreto, ma le fonti spiegano che sta osservando le cose "dall'alto", "non si è ritirato". "Non è silenzioso, ma all'ascolto", precisano nel 14mo giorno di sciopero contro la riforma.