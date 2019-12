M5S: Macina, Paragone si dimetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Lui (Paragone ndr) continua a dire e sostenere che non è più d'accordo, che non si ritrova più, non vota i provvedimenti, non vota la fiducia. Coerenza imporrebbe che prendesse una decisione. Se io non sto più bene in un posto vado via. E' proprio una questione di coerenza interna. Rassegni le dimissioni, torni dai cittadini e si faccia rieleggere con una forza politica in cui crede". Così Anna Macina, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ad Agorà Rai Tre, sul comportamento del senatore Paragone dentro M5S.