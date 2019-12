Migliaia in piazza per impeachment Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 18 DIC - "Il regime Trump/Pence deve essere smantellato". E ancora: "Mettere in stato di accusa Trump e rimuoverlo". Sono alcuni dei cartelloni agitati a New York da centinaia di manifestanti scesi in piazza per dire sì all'impeachment del presidente e sostenere i democratici. Manifestano pacificamente per le strade della città nonostante la pioggia e il freddo a dimostrare che la New York che Trump ritiene la sua città gli è contro. Lo era quando è stato eletto, e lo è ora che ne chiede l'impeachment. Ma le manifestazioni non sono solo nella Grande Mela. Da Boston a Philadelphia, passando per Charlotte, migliaia di americani sono in piazza per chiedere l'impeachment e la rimozione di Trump.