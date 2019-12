Non avrebbe pagato il conto: Serena Grandi a processo

Dopo aver trascorso la notte insieme al fidanzato in un resort dell’Aretino si sarebbe allontanata senza pagare il conto: per questo l’attrice Serena Grandi è stata citata in giudizio insieme al fidanzato dall’amministratrice della società che gestisce la struttura e oggi ad Arezzo si è aperto il processo. I fatti risalirebbero al 25 giugno 2018 quando Serena Faggioli, in arte Serena Grandi, insieme al fidanzato Luca Iacomoni, sarebbero andati via da un resort di Santa Firmina, alle porte di Arezzo, lasciando un conto da pagare di 741,59 euro per il pernottamento e la ripulitura della stanza.

Il processo, con l’accusa rappresentata dal pm Bernardo Albergotti, è iniziato con la richiesta di costituzione di parte civile da parte dell’amministratrice della società che gestisce il resort, ed è stato poi aggiornato al 25 giugno 2020 per ascolto dei testimoni e sentenza.