Patto per la salute: medici 70enni in corsia fino al 2022

Il Patto per la salute prevede fino al 2022 la possibilità per i medici che hanno compiuto i 70 anni di età di permanere in servizio. E’ una delle risposte per superare l’emergenza della carenza di medici. Lo annuncia il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. Insomma, conclude, «abbiamo scritto con il Governo, e le Regioni hanno dato un contributo determinante, un Patto che ha diverse "leve", alcune molto innovative, per migliorare il Servizio sanitario».

