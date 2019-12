Pelosi, Trump ha violato costituzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 18 DIC - "Trump non ha lasciato altra scelta ai parlamentari se non perseguire il suo impeachment: ha violato la costituzione e ha abusato dei poteri del suo ufficio per ottenere un beneficio politico personale a spese della sicurezza nazionale". Lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi aprendo in aula "solennemente e tristemente" il dibattito sull'impeachment, accanto ad un tricolore americano con parole del Pledge of Allegiance, il giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti.