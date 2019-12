Ponti sul Po, sbloccati 41 mln per l'Emilia. Ecco i progetti che riguardano il Parmense

E' arrivato il via libera al decreto di riparto dei 250 milioni di fondi stanziati nella manovra 2019 per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po. Anche se - commenta il presidente dell’UPI Michele de Pascale - "con questi fondi sarà possibile finanziare solo 76 dei 255 progetti totali presentanti da Province, Città metropolitane e Anas".

I 250 milioni si sommano ai 35 del precedente Governo Gentiloni quando scattò l'emergenza con la chiusura del ponte di Colorno-Casalmaggiore nell'estate del 2017, ricorda l'onorevole M5S Davide Zanichelli. Dodici di questi interventi, per complessivi 41 milioni di euro, interessano i ponti di quattro province emiliane. Ecco qulli che riguardano la provincia di Parma:

- Ponte sul Rio Mozzola, tra Berceto e Valmozzola che sarà ricostruito con 3.500.000 di euro per la nuova costruzione, dato il degrado dell'attuale che si può percorrere solo a senso unico alternato

- Ponte Verdi tra Roccabianca (PR) e San Daniele Po (CR) la cui manutenzione straordinaria verrà finanziata con ben 20.000.000 di euro, che si sommano ai 6.000.000 del precedente decreto, su questo ponte preciso che noi del Movimento 5 Stelle eravamo andati personalmente a Febbraio per sollecitare la provincia di Parma all'impiego del primo stanziamento (link)

- La progettazione di fattibilità tecnica ed economica del ponte tra Colorno e Casalmaggiore che viene finalmente finanziata con 1.500.000 euro da subito, e la cui costruzione, come abbiamo già detto, passerà ad ANAS che ha già i soldi necessari assegnati nell'accordo di programma definito questa primavera; Anche questo è un ponte per il quale, noi del Movimento 5 stelle ci siamo spesi più volte per la sua manutenzione e tutela (link)

- Ponte sull'Enza tra Montechiarugolo e Montecchio la cui manutenzione straordinaria viene finanziata per 1.000.000 di euro.

- Ponte sull'Enza tra Traversetolo e Sant'Ilario la cui manutenzione straordinaria viene finanziata per 1.300.000 di euro.

IL commento di Francesca Gambarini ("Cambiamo") è però critico: "Inizia la campagna elettorale e arrivano i soldi per le manutenzioni dei ponti. Secondo il Pd e i 5 Stelle a quanto pare le manutenzioni vanno fatte solo in campagna elettorale. Negli altri periodi i ponti possono tranquillamente andare in rovina. E infatti è quello che è successo in questi anni con i ponti sul Po di Colorno e Ragazzola".